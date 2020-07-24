Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
24 июля 2020 23:03
156
"Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. <...>. Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние", — отметил он.
По словам градоначальника, увеличение объемов тестирования приводит к росту числа выявленных случаев заражения. В целом ситуация с коронавирусом улучшается. Сегодня на проверку в Москве записались около 50 тысяч человек.
Накануне Собянин выразил надежду, что вакцину зарегистрируют в ближайшие недели. После этого столичные власти планируют налаживать работу с производителями, чтобы они поставляли препарат в необходимых объемах.
Над вакциной от COVID-19 в России трудятся по меньшей мере 17 научных организаций.
В понедельник успешно завершились клинические испытания препарата, который разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. После обработки результатов его отправят на государственную регистрацию. Также разрешение на проведение клинических испытаний вакцины уже получил центр "Вектор".
Фото: ru.freepik.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
622
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1088
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
994
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1655
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1518
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1541
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2141
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3826
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3303
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4205
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4341
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4374
Мероприятия