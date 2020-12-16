Собянин: москвичи смогут вернуться к жизни без ограничений после массовой вакцинации

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Москвичи могут рассчитывать на возвращение к жизни без ограничений из-за коронавируса только после массовой вакцинации. Такое мнение высказал в среду мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед депутатами городской думы, передает ТАСС.

"Только после массовой вакцинации мы можем надеяться на полное возвращение к нормальной жизни", - сказал он.

В этой связи Собянин напомнил, что сейчас прививку от коронавируса в столице могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, социальных служб. "По мере поступления новых партий вакцины перечень населения, которое может сделать прививку, будет расширяться", - заметил мэр. Он выразил надежду, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей города.

Фото: Александр Щербак/ТАСС