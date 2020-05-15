Я нашел ошибку
Главные новости: 
С 16 мая до 15 июня от улицы Буянова до дома № 85 по улице Рабочей.
По улице Рабочей ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрассы
С 00:00 16 мая до 08:00 30 мая от улицы Ульяновской до Студенческого переулка.
В связи с ремонтом теплотрассы ограничено движение по улице Молодогвардейской
В ночь на 15 мая началось устройство нового асфальтобетонного покрытия.
В Самаре обновляют проспект Юных Пионеров
По нормативу запас СИЗ должен иметься как минимум на 2 недели, сейчас в области создан запас на 18 дней.
Сегодня в Самарскую область поставлено 34 тысячи защитных костюмов для медиков
Путин раскритиковал чиновников за «канитель» с выплатами врачам.
Путин заявил, что поручал доплачивать врачам за сам факт работы с больными COVID-19, а не считать часы или минуты
Он получил 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
В Самаре сотрудник департамента лицензирования подозревается в получении взятки
Дорога соединяет несколько населенных пунктов Ставропольского района между собой, а также выполняет функцию маятниковой миграции населения к Тольятти.
В ближайшие два года отремонтируют более 17 км дороги Тольятти-Ташелка
Наиболее актуальные вопросы.
Кадастровая палата по Самарской области провела «горячую линию» по электронным услугам
сегодня  Пятница, 15 мая, 18:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/05:
USD 73.21
-0.72
EUR 79.13
-0.77
Новости /  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС  

Сегодня в Самарскую область поставлено 34 тысячи защитных костюмов для медиков

15 мая 2020 17:17
84
По нормативу запас СИЗ должен иметься как минимум на 2 недели, сейчас в области создан запас на 18 дней.
Оснащение средствами индивидуальной защиты медицинских работников находится на особом контроле регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Лечебные учреждения в Самарской области в достаточной мере оснащены средствами индивидуальной защиты: масками, респираторами, бахилами, защитными костюмами.

«В регионе создан запас средств индивидуальной защиты, при этом организованы дополнительные регулярные поставки. Например, только сегодня в область поступили 5 тысяч бахил, 1500 респираторов, 34 тысячи защитных костюмов. Суммарный запас одноразовых костюмов – 48 тысяч, 1200 защитных комбинезонов, которые можно использовать несколько раз, более 2 миллионов масок, более 3 тысяч многоразовых респираторов, почти 42 тысячи одноразовых респираторов. По нормативу запас СИЗ должен иметься как минимум на 2 недели, сейчас в области создан запас на 18 дней. Повторюсь, поставки осуществляются регулярно. Мы снабжаем больницы по мере необходимости. Со склада, который располагается в Красноярском районе, средства индивидуальной защиты поставляются по заявкам в медицинские учреждения», - сообщил заместитель председателя Правительства Самарской области, заместитель председателя оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области Александр Фетисов.

Сегодня дополнительные средства индивидуальной защиты получили все специализированные больницы, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, и станции скорой медицинской помощи региона. На следующей неделе также ожидается поставка многоразовых защитных костюмов и защитных очков, передает пресс-служба облправительства.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
11 мая 2020  13:09
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
847
9 мая 2020  13:15
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Также робот напоминает о необходимости мыть руки.
В мире
1070
9 мая 2020  12:55
Я убит подо Ржевом. Легенды спорта читают стихотворение о войне
«Я убит подо Ржевом». Легенды спорта читают стихотворение о войне
  Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны.
75 лет ПОБЕДЫ
1093
9 мая 2020  11:30
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
  Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны.
75 лет ПОБЕДЫ
1101
9 мая 2020  10:20
Военнослужащие ЦВО стихотворением Клятва сыновей ответили на видеообращение ветеранов
Военнослужащие ЦВО стихотворением «Клятва сыновей» ответили на видеообращение ветеранов
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту.
75 лет ПОБЕДЫ
960
9 мая 2020  09:42
Великую песню День Победы сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
Великую песню «День Победы» сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки.
75 лет ПОБЕДЫ
996
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
2601
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
1975
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
2574
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
2807
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
2950
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
3404
Весь список

Мероприятия
«Ночь музеев»: Самарцам предлагается посетить музеи и галереи, не выходя при этом из собственной квартиры
СОУНБ приглашает поговорить о турецкой литературе и образе русского эмигранта
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные