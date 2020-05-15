Сегодня в Самарскую область поставлено 34 тысячи защитных костюмов для медиков
15 мая 2020 17:17
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«В регионе создан запас средств индивидуальной защиты, при этом организованы дополнительные регулярные поставки. Например, только сегодня в область поступили 5 тысяч бахил, 1500 респираторов, 34 тысячи защитных костюмов. Суммарный запас одноразовых костюмов – 48 тысяч, 1200 защитных комбинезонов, которые можно использовать несколько раз, более 2 миллионов масок, более 3 тысяч многоразовых респираторов, почти 42 тысячи одноразовых респираторов. По нормативу запас СИЗ должен иметься как минимум на 2 недели, сейчас в области создан запас на 18 дней. Повторюсь, поставки осуществляются регулярно. Мы снабжаем больницы по мере необходимости. Со склада, который располагается в Красноярском районе, средства индивидуальной защиты поставляются по заявкам в медицинские учреждения», - сообщил заместитель председателя Правительства Самарской области, заместитель председателя оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области Александр Фетисов.
Сегодня дополнительные средства индивидуальной защиты получили все специализированные больницы, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, и станции скорой медицинской помощи региона. На следующей неделе также ожидается поставка многоразовых защитных костюмов и защитных очков, передает пресс-служба облправительства.
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