Самарцев без масок начали высаживать из общественного транспорта

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Отметим, что усиление контроля на данном этапе также будет способствовать сдерживанию заболеваемости гриппом и другими сезонными ОРВИ.

В сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, в Самаре ужесточен контроль за соблюдением масочного режима в подвижном составе общественного транспорта. Теперь возобновлена не только практика постоянного проведения бесед о важности ограничительных мер, но и высаживания пассажиров без масок. При этом для сохранения жизни и здоровья людей принято жесткое решение: общественный транспорт не тронется от остановочного пункта, пока все пассажиры не наденут маски, а нарушители обязаны покинуть салон транспортного средства.

Новая мера внедрена по решению штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, заседание которого состоялось в минувшую пятницу в Администрации г. о. Самара с участием заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова, Главы Самары Елены Лапушкиной, руководителей департаментов и администраций внутригородских районов, представителей региональных министерств и Роспотребнадзора. Напомним, что во всех общественных местах масочный режим был введен согласно Постановлению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 1 мая текущего года.

Отметим, что усиление контроля на данном этапе также будет способствовать сдерживанию заболеваемости гриппом и другими сезонными ОРВИ. Это не менее важно, поскольку на фоне ослабления организма может повыситься и риск заражения коронавирусом.

Реализация новой меры началась с сегодняшнего дня. Так, в ходе проверок, стартовавших на линиях с самого утра, в часы пик, нескольким автобусам пришлось задержаться на остановках по вине недисциплинированных пассажиров.

«Транспортное средство прекращает движение и будет стоять до тех пор, пока требования не будут выполнены. Не только у нас, представителей профильного департамента, но и у пассажиров должна быть нетерпимость к нарушителям. Если человек заходит в салон, он уже должен быть в маске, заблаговременно подготовив ее еще на остановке», - подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Соблюдение правил поведения в общественном транспорте – на особом контроле, ведь салон подвижного состава – замкнутое пространство, где нет циркуляции воздуха, как на улицах, сообщается на сайте горадминистрации.

Возобновилось и аудиооповещение пассажиров – по громкоговорящей связи напоминание о правилах поведения во время перевозок звучит на каждой остановке.

Рейды по-прежнему организуются профильными городскими департаментами при поддержке городского штаба ДНД, а при необходимости и полиции. В конфликтных ситуациях полицейский наряд может составить протокол - по статье 20.6.1 КоАП нарушителям грозит штраф, который, например, для граждан может составлять от 1 до 30 тысяч рублей. При повторном совершении аналогичного административного правонарушения сумма штрафных санкций значительно увеличивается (до 50 тысяч рублей).

За нарушение требований в условиях режима повышенной готовности наказание предусмотрено и для персонала транспортных предприятий.

«Если сотрудники во время рейсов находятся без масок, проводятся служебные проверки, по итогам которых персонал привлекается к дисциплинарной ответственности. Защитными средствами наши работники обеспечиваются в полном объеме, так что должны их применять. Также постоянно пополняем запасы дезинфицирующих средств. Специальные мобильные бригады работают по графику – после мойки обрабатывают весь подвижной состав. Кроме того, мы участвуем в прививочной кампании – вакцинация от гриппа стартовала в транспортном предприятии около двух недель назад», - прокомментировала Анна Замыцкая - пресс-секретарь компании-перевозчика «Самара Авто Газ», осуществляющего рейсы по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам.

Контроль за исполнением всего комплекса профилактических мероприятий будет вестись в ежедневном режиме. Рейды охватывают все виды общественного транспорта, чтобы снижать риски заражения, сдерживать распространение инфекций, включая коронавирусную.

Напоминаем горожанам о необходимости использовать индивидуальные средства защиты, чтобы сберечь себя и окружающих!