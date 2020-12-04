Самарцам не рекомендуют носить шарфы вместо масок

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Средства индивидуальной защиты могут снизить риски заражения только при правильном ношении, а шарфы от короновируса не спасают. Об этом пишут РИА новости со ссылкой на эксперта ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

"О шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может. Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком",- цитирует издание Лебедева.

По мнению эксперта, медицинские маски плотнее прилегают к лицу и лучше фиксируются, потому оставляют меньше шансов вирусу. Кроме этого, специальные защитные повязки чаще меняются. А вот шарф - предмет ежедневной носки, к тому же имеет достаточно много возможностей пропустить коронавирус через ткань и не закрывает плотно лицо, сообщает ГТРК Самара.

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