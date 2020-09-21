Самарская область может откатиться на режим второго этапа ограничений по ковиду

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Возвращение области на второй этап на практике может коснуться различных сфер бизнеса и общественной жизни.



Территориальное управление Роспотребнадзора официально потребовало вернуть Самарскую область на так называемый второй этап снятия ограничений (сейчас регион находится в «зеленой зоне» — на третьем этапе). Пока такое решение не принято, но оно может последовать в любой момент — если в регионе продолжится рост заболеваемости по коронавирусу, пишет СО ОНЛАЙН. О том, что в адрес губернатора направлено соответствующее письмо, сообщили 18 сентября в самом ведомстве в ответ на запрос «Самарского обозрения».



По информации Роспотребнадзора, решения о введении комплекса ограничительных мероприятий принимаются главой региона, а их перечень определяется согласно Методическим рекомендациям 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19».



Возвращение области на второй этап на практике может коснуться различных сфер бизнеса и общественной жизни. Возможно, что самарцам опять придется пройти через ужесточение режима работы магазинов, кафе, фитнес-центров, гостиниц, образовательных учреждений, также возможен возврат запрета на посещение парков и скверов.



В Самарской области отмечается рост числа ежесуточно зарегистрированных случаев COVID-19 с 81 случая за 1 сентября до 123 случаев 18 сентября. «Формирующаяся в последние недели ситуация может быть связана с началом учебного года, нарушением масочного режима населением области, социального дистанцирования, в т.ч. при нахождении в местах отдыха (водоемах, парках, скверах и т.п). расширения круга контактных лиц (по данным эпидемиологического анамнеза контакты в основном связаны с местами совместного пребывания людей: совместный отдых на дачах, природе и т.д.)» — пояснили в Роспотребнадзоре.