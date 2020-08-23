СМИ: лидер украинской партии "Батькивщина" Тимошенко заразилась коронавирусом

190

По данным источника агентства, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным.Где и когда именно заразилась Тимошенко - пока не известно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.По данным Минздрава, на Украине за последние сутки выявлено 1 987 новых случаев инфицирования. За время пандемии в стране подтвердили уже 104 958 случаев болезни, выздоровели 51 735 человек. За прошедшие сутки умерли 27 пациентов, таким образом число смертей из-за коронавируса увеличилось до 2 271.Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: украинские регионы поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения.Фото: соцсети