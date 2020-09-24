С 24 сентября все прилетевшие в РФ россияне должны уйти на самоизоляцию

75

С четверга, 24 сентября, вступили в силу новые правила въезда в страну. Нововведения касаются не только самих граждан, но и работодателей.

Россиян, прибывающих в страну из-за рубежа на самолете, до получения результатов ПЦР-теста на коронавирус, который они должны сделать в течение трех дней с момента прибытия, обязали соблюдать режим самоизоляции на дому. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, передает ГТРК Самара.

"До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, работодателей обязали проинформировать работников, выезжающих за рубеж, о необходимости соблюдения режима самоизоляции до получения результатов ПЦР-теста, сообщает ТАСС.