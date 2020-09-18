Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа

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Сейчас идут пострегистрационные испытания продукта. В них принимают участие 40 тыс. человек. По вопросу поставок вакцины Российский фонд прямых инвестиций сотрудничает с 50 странами.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения с нетерпением ожидают, когда им представится возможность изучить детали клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, пишет газета "Известия". На вопрос издания, собирается ли она делать прививку от COVID-19, представитель организации ответила утвердительно. Ранее сообщалось, что первая партия вакцины Sputnik V от коронавируса производства Института им. Гамалеи выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска – в первую очередь медики.

Вакцинация будет идти параллельно с третьей фазой клинических исследований, которые стартовали в Москве, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com