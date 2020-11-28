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Роспотребнадзор рассказал, как долго придется носить маски

28 ноября 2020 10:55
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Роспотребнадзор рассказал, как долго придется носить маски

Режим ношения масок в России будет сохраняться до тех пор, пока коронавирусная инфекция не приобретет сезонный характер. Об этом в пятницу заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Пока напряженная эпидситуация будет сохраняться, масочный режим будет сохраняться. До того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда он [вирус] станет обычным сезонным насморком», — сказал он.

На вопрос, может ли заболеваемость коронавирусом зимой в России пойти на спад из-за низких температур, Горелов заявил, что климатический фактор оказывает лишь незначительное влияние на распространение инфекции, так как коронавирус «живет не на морозе, а в организме человека».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вводить масочный режим на всей территории России не имеет смысла, а ограничительные меры в регионах определяются губернаторами.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, введение обязательного масочного режима в России в местах скопления людей обусловлено риском негативного развития эпидситуации.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа; специально отведенная территория за их пределами; места общего пользования в здании, где при определенных условиях могут одновременно находиться более 50 человек, пишет ТАСС.

Фото: Pixabay.com

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