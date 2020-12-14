Разработчики заявили о 100% эффективности "Спутника V" против тяжелых форм коронавируса

Эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания составила 100%, передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", - отмечается в сообщении.
При этом эффективность вакцины составила 91,4% на основании анализа данных в заключительной контрольной точке исследования. "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российский фонд прямых инвестиций объявляют об эффективности свыше 90% российской вакцины "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы крупнейшего в истории России двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины "Спутник V" против новой коронавирусной инфекции", - указывает РФПИ.
Отмечается, что по состоянию на 14 декабря в ходе клинических исследований в России было вакцинировано более 26 тыс. добровольцев. В настоящее время также проводятся клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также вторая и третья фаза - в Индии.
На 14 декабря в ходе исследования не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. У части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость и головную боль.
На основе полученных данных создатели российской вакцины "Спутник V" подадут документы для ускоренной регистрации вакцины в различных странах.
"На основе полученных на сегодняшний день данных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи подготовит отчет, который будет использован для подачи документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V" в различных странах", - говорится в сообщении РФПИ.
Также полученные в ходе исследований данные будут опубликованы научным коллективом НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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