Работникам самарского ТТУ передадут защитные маски
18 мая 2020 11:48
149
В рамках Всероссийской акции #МыВместе продолжается безвозмездная передача средств индивидуальной защиты сотрудникам предприятий социальной сферы.
Поскольку в Самаре действует масочный режим, обязательный к соблюдению в общественном транспорте, его водители и кондукторы постоянно нуждаются в дополнительных СИЗ.
19 мая, работникам МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» защитные маски передадут представители Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г.о. Самара.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
18 мая 2020 11:48
Акцию проводит реготделение "Единой России". КОРОНАВИРУС
148
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
1052
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1274
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1171
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1197
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
1158
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2643
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
2023
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2641
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2873
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
3013
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3472
Мероприятия