Работникам самарского ТТУ передадут защитные маски

149

В рамках Всероссийской акции #МыВместе продолжается безвозмездная передача средств индивидуальной защиты сотрудникам предприятий социальной сферы.Поскольку в Самаре действует масочный режим, обязательный к соблюдению в общественном транспорте, его водители и кондукторы постоянно нуждаются в дополнительных СИЗ.19 мая, работникам МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» защитные маски передадут представители Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г.о. Самара.