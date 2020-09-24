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Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам весны этого года

24 сентября 2020 16:21
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По словам президента, в России эпидемиологическая ситуация лучше, чем в ряде стран, где вновь вводят жесткие ограничения.

Ситуацию с коронавирусом в России нужно держать под контролем, так как не хотелось бы возвращения к ограничительным мерам весны этого года. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами, передает ТАСС.

Он отметил, что в некоторых странах "опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее". "У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться", - сказал Путин.

"Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести", - подчеркнул президент.

По словам Путина, "нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план". "Иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется, и это будет очень тяжелое испытание - и для граждан, и для страны, для нашей экономики. Поэтому аккуратно, но настойчиво нужно в спокойном профессиональном режиме продолжать ту работу, которую мы начали несколько месяцев назад, исходя из реалий, которые складываются на каждой конкретной территории в РФ", - сказал глава государства.

Он при этом призвал глав регионов, чтобы диалог с людьми по этим вопросам не приобретал жестких форм "навязывания и последующего неприятия" гражданами предлагаемых мер. По словам Путина, избирательная кампания показала, что вновь избранные губернаторы умеют вести диалог с людьми, и нужно эти качества использовать на благо граждан, в том числе "в этой очень важной и тонкой сфере". Президент отметил, что реализация мер по сбережению людей старшего поколения и людей, которые входят в группу риска в связи с хроническими заболеваниями, должна идти аккуратно.

Путин уверен, что благодаря принимаемым властями мерам ситуация с коронавирусом в стране будет улучшаться. "Естественно, что после курортного сезона в таком городе, как Севастополь, там [количество случаев] коронавирусной инфекции немножко подросло по показателям, как и во многих других регионах. Это понятно, в силу летнего периода времени, когда люди общаются между собой довольно тесно, собираются большими группами - во всем мире происходит то же самое", - отметил глава государства.

"Я уверен, что в силу принимаемых нами мер и на федеральном уровне, и на региональном эта ситуация будет постепенно улучшаться", - подчеркнул Путин. При этом президент заметил, что "сама по себе [ситуация] улучшаться не будет, нужно для этого предпринимать необходимые шаги и осуществлять меры".

Внимание группам риска

По словам главы государства, борьба с коронавирусной инфекцией еще не завершена, особое внимание необходимо уделять группам риска. "Далеко не завершена работа, связанная с борьбой с "ковидом", с эпидемией. Поэтому нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, ни в коем случае. Здесь, конечно, особое внимание нужно уделить группам риска", - сказал он. 

Путин напомнил, что наступает осень, когда проблема заболевания гриппом и бытовыми инфекциями обостряется. "Нужно обеспечить безопасность людей", - поручил он. 

Президент заявил, что регионы должны разработать программы по защите людей старшего поколения и граждан из групп риска в рамках борьбы с пандемией коронавируса. "Нужно разработать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, комплексные программы мер по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в эту группу риска в силу самых различных обстоятельств", - сказал он, отметив, что имеет в виду и людей с хроническими заболеваниями.

Президент попросил губернаторов обратить на этот вопрос особое внимание и настроить систему здравоохранения в регионах таким образом, чтобы обеспечить защиту граждан. "Конечно, нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации. Там, где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать правила, в том числе и масочный режим", - посоветовал Путин.

Глава государства согласился, что сохраняющиеся ограничения не всегда комфортны для людей. "Но болеть-то хуже", - подчеркнул он, призвав губернаторов последовательно и системно проводить эту работу. 

 

Фото:   ТАСС

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