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Путин предупредил о возможности коронавируса «качнуться в любую сторону»

29 июля 2020 15:41
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«Никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет»
Число заболевших коронавирусом в России снизилось в два раза по сравнению с пиковыми показателями, передает РБК. При этом «ситуация может качнуться в любую сторону», заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Президент отметил, что в ряде регионов ситуация остается сложной, и там существует угроза роста числа заболевших. «Никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», — добавил он. Совещание транслировалось в эфире «России-24».

В этой связи Путин заявил о необходимости избежать введения в России повторных ограничений из-за коронавируса. «Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме», — сказал он.

Особо президент отметил, что впереди будет осенне-зимний период, когда традиционно отмечается рост острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. «Важно заранее просчитать, учесть все эти риски как в отдельности, так и их потенциальное сочетание», — добавил Путин.

По данным федерального оперативного штаба с начала пандемии в России заболели 828 990 человек. За последние сутки в стране были выявлены 5475 инфицированных. Для сравнения в середине мая эта цифра достигала 11 656.

При этом если в Москве число выявляемых ежедневно случаев за 2,5 месяца сократилось в 10 раз, то, например, в Свердловской области этот показатель находится примерно на одном уровне последние 1,5 месяца. Одна из пиковых цифр (349 заболевших) была зафиксирована 16 июля.






Фото: Алексей Никольский / ТАСС / РБК
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