Путин назвал причину тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане

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«Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме. Вместе с тем, по оценкам специалистов основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому», — сказал президент.Он отметил, что ситуация с коронавирусом в республике «складывается сейчас непросто». «Фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой, несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников», — оценил он сложившуюся картину.По последним официальным данным, Дагестан находится на пятом месте среди регионов России по числу зараженных: всего в республике выявлено 3460 случаев заболевания. От коронавируса в регионе умерли 29 человек, по этому показателю он находится на восьмом месте. С учетом того, что в республике живут немногим менее 3 млн человек, Дагестан находится на 26-м месте по показателю числа смертей на 100 тыс. человек и на 34-м — по числу зараженных на 100 тыс. человек.Именно параметр числа зараженных на 100 тыс. человек главный санитарный врач России Анна Попова ранее называла корректным для сравнения ситуации в различных регионах.