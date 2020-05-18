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Новости /  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС  

Путин назвал причину тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане

18 мая 2020 16:21
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Число тяжелобольных в Дагестане растет, увеличивается число смертей, в том числе и среди медиков. Число тяжелобольных в Дагестане растет, увеличивается число смертей, в том числе и среди медиков.
Причинами большого числа смертей от коронавирусной инфекции в Дагестане стали попытки самолечения и слишком позднее обращение к врачам. Об этом в ходе видеоконференции с представителями общественности республики заявил президент Владимир Путин, передает РБК.

«Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме. Вместе с тем, по оценкам специалистов основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому», — сказал президент.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в республике «складывается сейчас непросто». «Фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой, несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников», — оценил он сложившуюся картину.

По последним официальным данным, Дагестан находится на пятом месте среди регионов России по числу зараженных: всего в республике выявлено 3460 случаев заболевания. От коронавируса в регионе умерли 29 человек, по этому показателю он находится на восьмом месте. С учетом того, что в республике живут немногим менее 3 млн человек, Дагестан находится на 26-м месте по показателю числа смертей на 100 тыс. человек и на 34-м — по числу зараженных на 100 тыс. человек.

Именно параметр числа зараженных на 100 тыс. человек главный санитарный врач России Анна Попова ранее называла корректным для сравнения ситуации в различных регионах.


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