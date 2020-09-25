Путин: пока нельзя выводить проблемы с Covid-19 на второй план

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Президент отметил, что борьба с коронавирусом не завершена, нужно уделить особое внимание группам риска.

Новые ограничения из-за коронавируса вводят во многих странах, в России ситуация лучше, и не хотелось бы возврата к мерам, которые были весной. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами регионов.

Глава государства подчеркнул, что пока нельзя выводить проблемы с Covid-19 на второй план, иначе они полыхнут и станут испытанием для страны.

Президент отметил, что борьба с коронавирусом не завершена, нужно уделить особое внимание группам риска. Путин призвал губернаторов в условиях коронавируса работать с людьми ненавязчиво и аккуратно, но последовательно и системно, чтобы масочный режим соблюдался, а деловой климат восстанавливался, передает Радио Маяк.