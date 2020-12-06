Психологи заявили о риске панических атак из-за переживаний о COVID-19

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В период пандемии коронавируса в мире у людей со слабой психикой увеличивается риск появления панических атак. Об этом заявили психологи, отметив, что сам COVID-19 не провоцирует их.

По словам клинического психолога Владимира Крупина, переживания по поводу коронавируса становятся причиной появления у людей страха за собственную жизнь, который и приводит к панической атаке.

«Если человек склонен к паническим атакам, то вероятность того, что, когда у него появляется дополнительный стресс или переживание о вирусе, о котором еще так мало известно, это может усилить фон панических атак. Нужно понимать, что паническая атака — это ситуация, когда человеческой жизни ничего не угрожает в реальности, то есть ему это только кажется», — цитирует слова Крупина ТАСС.

Клинический психолог Михаил Хорс добавил, что паническую атаку легко распознать. Так, ее признаком является ощущение удушья, учащение сердцебиения, помутнение в глазах, а также излишняя скованность, пишут "Известия".

«Паническая атака — не только результат действия коронавируса. Дело в механизме их возникновения. По неизвестной науке причине иногда появляется состояние ощущения загнанности в рамках каких-то обстоятельств», — уточнил Хорс.

Он отметил, что пока точно не установлено, почему происходят панические атаки, но они точно связаны с фобиями, то есть навязчивыми страхами. По словам специалиста, много людей сталкиваются с паническими атаками. В первую очередь их проявление грозит тому, кто уделяет излишнее внимание своему самочувствию. Люди, спокойно относящиеся к своему здоровью, могут воспринимать панические атаки как часть своей жизни.

Для профилактики возникновения панических атак специалисты советуют заниматься дыхательными практиками и медитацией.

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