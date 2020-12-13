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Проценко рассказал, когда у пациентов наступают пиковые осложнения при COVID-19

13 декабря 2020 22:27
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По словам главврача больницы в Коммунарке, пик возникает примерно на 7-10 сутки заболевания.

Пик всех проблем у пациентов с коронавирусом возникает примерно на 7-10 сутки заболевания, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1", передает ТАСС.

Он отметил, что пациенты с коронавирусом могут страдать депрессией, так как инфекция влияет еще и на нервную систему. 

"Есть много проявлений [того, как отражается коронавирус на пациентах]. Мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, там депрессия, какие-то парасуицидальные мысли", - сказал Проценко.

По его словам, то, что сейчас происходит, это вторая волна, и она должна была быть, так как природу не обманешь. "Я надеюсь, что к третьей волне будут уже и эффективные вакцины", - отметил Проценко.

 

Фото:    Валерий Шарифулин/ТАСС

 

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