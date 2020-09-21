Продажи препарата от коронавируса "Арепливир" начались в российских аптеках

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Планируется, что на первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тысяч аптек России.

Продажи препарата от коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, начались российских аптеках, сообщили ТАСС в компании-производителе "Промомед".

Планируется, что на первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тысяч аптек России, однако в дальнейшем количество точек, торгующих препаратом, будет расширяться.

Ранее сообщаПродажи препарата от коронавируса "Арепливир" начались российских аптекахлось, что упаковка "Арепливира" в розницу будет стоить от 12 320 рублей. В одной упаковке 40 таблеток по 200 мг.