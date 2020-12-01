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Причиной смерти Ирины Антоновой стал коронавирус

1 декабря 2020 14:48
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В заключении врачей говорится, что у президента ГМИИ имени Пушкина были заболевания сердечно-сосудистой системы.

Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирины Антоновой, которая умерла 30 ноября на 99-м году жизни, стала новая коронавирусная инфекция в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Пушкинского музея.

"У нее сочетанный диагноз - коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19", - сказали в музее, ссылаясь на заключение врачей. В заключении говорится, что у Антоновой были заболевания сердечно-сосудистой системы.

 

Фото:   Артем Коротаев/ТАСС

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