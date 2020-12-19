Представитель ВОЗ в РФ считает, что человечество не избавится от коронавируса в 2021 году

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович надеется, что пандемию можно будет остановить уже в следующем году, однако от коронавируса мир еще не скоро избавится.

«Я надеюсь, что пандемию мы остановим. Что такое пандемия — это значит одновременное заболевание многих людей вокруг земного шара. Но вирус останется с нами. Я боюсь, что мы от “короны” не избавимся так скоро», — сказала Вуйнович в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1», отвечая на вопрос, может ли пандемия коронавируса закончиться в следующем году.

Вуйнович также заявила, что разрабатываемые на данный момент вакцины не лишатся эффективности при мутациях коронавируса.

«На этот момент — да», — сказала она, отвечая на вопрос, будут ли разрабатываемые вакцины эффективны при мутациях коронавируса.

Вуйнович отметила, что мутация вируса является нормальным проявлением.

«Очень важно понять, что не любое изменение генома вируса значит изменение его поведения. Мы не видим ситуацию, где вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение и будет менять даже и пандемию», — добавила представитель ВОЗ в РФ.

Ранее Вуйнович высказала мнение, что первое поколение вакцин от нового коронавируса остановит пандемию только при высокой доле иммунизированного населения, пишет ТАСС.

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