Появление новых штаммов covid-19 связано с особенностями лечения этого заболевания

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Закрытие границ и авиасообщения не даст желаемого эффекта, – заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона – Анча Баранова. В больнице вирус эволюционирует быстрее, чем в природе, сказала она.

Учёный пояснила, что применение антивирусных препаратов, таких как арепливир, коронавир или ремдесивир, способствует мутации вируса. В основном они нежизнеспособны, но некоторые могут оказаться материалом для вирусной эволюции.

По мнению биолога, правильнее – наблюдать за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят из больниц.