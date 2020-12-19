Попова спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России

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Эпидемия коронавируса может закончиться в России к весне или даже раньше, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", - сказала она в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, но "циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени".

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС