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Попова считает, что вводить в России новые ограничения из-за коронавируса не требуется

21 сентября 2020 15:22
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"Сегодня эпидемическая ситуация ситуация в стране остается стабильной, рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране."

Рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России связан с началом осенне-зимнего эпидемического сезона, передает ТАСС. Об этом в понедельник сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что в целом ситуация стабильная, поэтому вводить новые ограничительные меры не требуется.

"Сегодня эпидемическая ситуация ситуация в стране остается стабильной, рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране. Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется", - сказала она по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

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