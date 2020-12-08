Попова назвала сроки воздержания от алкоголя перед вакцинацией от COVID-19

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Гражданам, которые собираются делать прививку от коронавируса, придется отказаться от употребления алкоголя за две недели до иммунизации и в течение 42 дней после первой инъекции, передают "Известия". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 8 декабря.

По ее словам, для здоровья и защитной реакции организма не надо пить алкоголь. Если человек заботится о здоровье, то для него «ничего не стоит» отказаться от спиртного.

«Как минимум две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции — это формирование иммунитета, и нужно поберечься», — сказала Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Глава надзорного ведомства также не рекомендует курить до и после вакцинации, поскольку дым сильно раздражает легкие.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на брифинге 4 декабря, что людям после вакцинации от COVID-19 необходимо воздержаться от употребления алкоголя, ограничить контакты и соблюдать масочный режим в течение 42 дней с момента первого укола.

Она также анонсировала начало масштабной вакцинации от этой инфекции по всей стране.

Вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись на прививку открылась за день до этого. За первые пять часов 4 декабря на прививку записались 5 тыс. горожан. Оставить заявку можно на портале mos.ru.

На данный момент в столице работают 70 пунктов вакцинации. К началу следующего года планируется открыть еще 170 пунктов.

Прививают российским препаратом «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и в мире вакциной. Его зарегистрировали 11 августа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына