Попова назвала причины роста числа заражений коронавирусом в России

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Рост числа заражений коронавирусом в РФ связан с несоблюдением правил профилактики и с наступлением сезона острых респираторных вирусных инфекцией, передает ТАСС. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодняшние риски <...> связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1" в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины". Она добавила, что в первую очередь рост заболеваемости "связан с тем, что люди не соблюдают требования".

Она также отметила, что рост начался он с последних чисел августа. Как подчеркнула глава Роспотребнадзора, к новому вирусу очень важно относиться с настороженностью.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС