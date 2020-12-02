Помогать - это по-самарски: в ГБУЗСО №10 переданы 7 000 масок и 250 л дезсредства «Анолит»

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Глава Куйбышевского района Алексей Коробков совместно с волонтерами провели масштабную акцию помощи в ГБУЗСО №10. В больницу переданы 7 000 масок, 250 л дезсредства «Анолит», топливные карты для заправки волонтерских машин.



Акция #МыВместе объединила людей различных возрастов и специальностей. Мы вместе делаем добро, благодарим медиков за их профессионализм, самоотверженность и милосердие, которое они проявляют в этот сложный период, передает пресс-служба оперштаба СО.

Фото: пресс-служба оперштаба СО