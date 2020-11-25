Пользователи Госуслуг смогут получать результаты тестов на коронавирус в личном кабинете

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Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустило на портале Госуслуг новый сервис, который позволит загружать результаты тестов на коронавирус в личный кабинет пользователя, передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении министерства.

Так, пользователи, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на портале Госуслуг уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус". Загрузка на портал результатов тестов происходит в течение 60 минут после их получения.

"Запуск нового сервиса позволит решить сразу несколько задач. Прежде всего, он станет доверенным инструментом хранения справок о COVID-19 для предъявления с помощью мобильного приложения по месту требования. Во-вторых, снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования, а также избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа", - отметил замглавы Минцифры Олег Качанов, чьи слова приводятся в сообщении.

В настоящее время в нескольких регионах России загрузку результатов исследований на наличие вируса реализуют более 450 организаций, осуществляющих забор анализов и интегрированных с информационной платформой Роспотребнадзора. Загружено уже более 130 тыс. справок. В сутки на портал приходит порядка 15 тыс. исследований.

В ближайшее время планируется подключение новых лабораторий в шести субъектах РФ и увеличение ежедневного количества исследований, передаваемых в цифровом виде до 40 тыс. Оставшиеся лаборатории и медицинские центры планируется подключить к проекту до конца первого квартала 2021 года.

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