Песков заявил, что оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции нет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что нет никаких оснований для слухов о том, что страна якобы в ближайшее время вернется к режиму самоизоляции, передает ТАСС. Такое мнение он высказал журналистам в четверг.

"Основания для каких-то слухов в настоящее время нет", - сказал Песков, комментируя разговоры о возможном возобновлении режима ограничений.

Представитель Кремля также заявил, что своевременное проведение мобилизации российской системы здравоохранения позволяет спокойно относиться к новому росту числа инфицированных коронавирусной инфекцией. "Система здравоохранения мобилизована, и это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе", - сказал он.

Песков опроверг наличие планов о возобновлении ограничительных мер. "Нет, никаких обсуждений не ходит. Собственно, почему не ходит? Не ходит, потому что заблаговременно, в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом, во всех регионах РФ без исключения были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии. Эта мобилизация состоялась", - подчеркнул он. Песков напомнил при этом, что работа осуществлялась под строгим контролем и при координации с правительственным штабом. "В этой работе еженедельно лично принимал участие президент России. Эта работа дала свои плоды", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Комментируя ситуацию в Ставропольском крае, который все еще находится на первом этапе снятия ограничений, Песков сказал, что подобные вопросы на уровне регионов относятся к компетенции губернаторов. "Именно они принимают соответствующие решения. Здесь они должны пользоваться теми полномочиями, которые у них есть", - заметил Песков.

Режим всеобщей самоизоляции в Ставропольском крае был снят в июне, а аналогичные меры для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлены в настоящее время до 1 октября. В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим.