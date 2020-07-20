Песков заявил, что Путин пока не делал прививку от коронавируса

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Песков отметил, что вакцина еще не прошла сертификацию, а "главе государства, наверное, несертифицированную вакцину не совсем хорошо употреблять".Представитель Кремля сообщил, что слышал о том, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже испытал на себе одну из вакцин."Мне прививка особо не нужна, потому что я переболел, и про то, что кто-то делал [прививку с использованием одной из тестируемых вакцин] в администрации [президента], мне, честно говоря, неизвестно, - сказал Песков. - Мне неизвестно, что в администрации были какие-то добровольцы, которые участвовали в программах апробирования прививок".Песков добавил, что также не в курсе того, чтобы знакомые ему главы компаний принимали участие в тестировании вакцин. Пресс-секретарь президента полагает, что вакцина в первую очередь будет доступна людям из групп рискаПо словам Пескова, результаты специалистов РФ, работающих над созданием вакцин, обнадеживают, но о вакцинации от коронавируса говорить рано, поскольку "нужно дождаться завершения [исследований] и официального утверждения вакцины, выполнения всех необходимых процедур". "В России на выходе несколько вакцин, об этом наши медицинские власти уже сообщали, действительно, несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования, некоторые стадии уже завершились", - сказал он. Однако пресс-секретарь президента подчеркнул, что "пока нет ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования".