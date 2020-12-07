Я нашел ошибку
Главные новости:
Памятка: рекомендации по профилактике Covid-19
В Самаре наградили лучших волонтеров в рамках XIX Форума Добровольчества Самарской области
В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+
В Самаре иномарка сбила двух женщин и двух девочек на пешеходном переходе
В Самарской области состоялся XIX Форум добровольцев
Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
В Самарской облсуд направлено уголовное дело о 23 эпизодах мошенничества
Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых
Самара
-11
°C, Тольятти
-9
°C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD
74.25
0
EUR
89.97
-0.29
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
КОРОНАВИРУС
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
КОРОНАВИРУС
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области пройдет онлайн-форум «Бизнес-DETOX 2020»
В Самаре военнослужащие 2-й армии ЦВО возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь
2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Новости
КОРОНАВИРУС
Памятка: рекомендации по профилактике Covid-19
7 декабря 2020
18:23
37
Памятка: рекомендации по профилактике Covid-19
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с
Правилами модерации
.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:
*
Комментарии
Видео
18 ноября 2020
21:28
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
Происшествия
1177
12 ноября 2020
09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1105
9 ноября 2020
22:55
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Экономика региона
1235
4 ноября 2020
12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
799
31 октября 2020
10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом.
Социум
1060
13 октября 2020
14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2339
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020
10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века.
Культура
2714
13 сентября 2020
18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами предосторожности.
Социум
3480
31 августа 2020
14:59
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3739
31 августа 2020
13:37
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3785
9 августа 2020
18:54
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5396
24 июня 2020
14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
8018
Весь список
В центре внимания
7 декабря 2020
17:55
В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений.
КОРОНАВИРУС
60
7 декабря 2020
17:09
В Самарской области состоялся XIX Форум добровольцев
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
83
7 декабря 2020
13:24
В Самарской области обсуждают возможность изменения схемы избрания регионального парламента
Однако закон не позволяет менять ее чаще одного раза за 10 лет, если нет серьезных оснований.
Политика региона
171
7 декабря 2020
13:20
Еще три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Самарской области
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,25, по стране - 29,86.
Здравоохранение
320
7 декабря 2020
12:44
В Самарской области проходит XIX Форум добровольцев
Благодаря возможностям видеоконференцсвязи он объединяет самых активных,неравнодушных жителей со всей губернии.
Социум
204
Весь список
Добавь себе виджет!
Акценты
7 декабря 2020
17:55
В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений.
КОРОНАВИРУС
53
7 декабря 2020
17:09
В Самарской области состоялся XIX Форум добровольцев
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
81
7 декабря 2020
10:54
В Самарской области вырастут тарифы ЖКХ
Стоимость услуг увеличится во втором полугодии 2021 года.
ЖКХ
218
Весь список
Прямая речь/Интервью
6 декабря 2020
12:07
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0).
Спорт в регионе
570
6 декабря 2020
10:39
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ.
Спорт в регионе
615
3 декабря 2020
12:47
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.
Экономика региона
1045
Весь список
Новости Тольятти
4 декабря 2020
15:17
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков.
Новости Тольятти
812
3 декабря 2020
10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей.
Новости Тольятти
767
2 декабря 2020
16:52
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
Новости Тольятти
879
Весь список
Добавить комментарий