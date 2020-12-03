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Отказ магазинов обслуживать покупателей без масок признали законным

3 декабря 2020 11:36
111
Отказ магазинов обслуживать покупателей без масок признали законным

Такое решение вынес Верховный суд РФ.

Поставлена точка в противостоянии покупателей и магазинов. Камнем преткновения стали защитные маски. Одни не желают их надевать, отправляясь за покупками, другие, опираясь на постановление Правительства, отказываются их обслуживать.

Верховный суд РФ постановил, что продавцы имеют полное право это делать. При условии, что в регионе действует соответствующий режим, обязывающий носить в общественных местах маски, пишет ТАСС.

- В ряде регионов местные власти установили требования обязательного использования СИЗ при посещении объектов торговли. Таким образом, сотрудники магазинов вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ, - говорится в решении суда.

Отметим, что в Самарской области тоже действует масочный режим. Средства защиты нужно надевать в торговых центрах, аптеках, в транспорте, в общественных местах. Соблюдают санитарно-эпидемиологические требования далеко не все. Нарушителей выявляют в ходе постоянных рейдов. К примеру, тем, кто не надевает маски в транспорте, грозит высадка из салона или даже штраф, сообщает портал СОВА.

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