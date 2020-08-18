Оперативный штаб: при сохранении стабилизации эпидситуации в ближайшее время возможен переход к третьему этапу снятия ограничений

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К работе штаба по видеоконференцсвязи подключились главы министерств и ведомств, главы муниципальных образований региона. Как отметила Главный государственный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова, ситуация с проведением лабораторныхисследований изменилась: наблюдается рост проводимых лабораторных тестов, на прошедшей неделе число проведенных за сутки исследований превысило 5800. Наибольшее количество из них обеспечивают лаборатории государственных медицинских учреждений. Во всех задействованных лабораториях есть достаточное количество тест-систем для продолжения исследований, не снижая темп. Показатель охвата тестированием на 100 тысяч населения составляет 134,8.В целом по области темп прироста заболеваемости колеблется в пределах 0,6-0,7.«Это хорошие показатели. Надо их поддерживать и стремиться к тому, чтобы они уменьшались», - отметила главный санитарный врач.Однако в пяти муниципалитетах отмечаются показатели заболеваемости выше среднеобластных.«Необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима. Прошу к следующему понедельнику глав Новокуйбышевска,Ставропольского района, Самары, Сызрани, Исаклинского района - территорий, где заболеваемость выше среднеобластного уровня, подготовить информацию о том, как осуществляется контроль за соблюдением режима на объектах сферы потребительского рынка. Все сферы бизнеса у нас уже открыты, работают, но не везде соблюдаются санитарные нормы. Даже простые профилактические обходы этих учреждений представителями муниципалитета с устными предупреждениями – достаточно эффективная мера. Если будут выявлены грубые нарушения, информацию нужно передавать в Роспотребнадзор, чаще напоминать представителям бизнеса о том, что по законодательству за нарушения противоэпидемиологического режима возможны санкции вплоть до приостановки деятельности учреждений до 90 дней. Предприниматели должны это четко понимать. Бдительность терять нельзя», - подчеркнул Виктор Кудряшов.В целом члены штаба отметили, что показатели второго этапа снятия ограничений стабильны. Для перехода на следующий этап снятия ограничений необходимо, чтобы улучшившаяся ситуация оставалась стабильной на протяжении порядка пяти дней. Председатель Правительства Самарской области обратил внимание министра здравоохранения региона Армена Беняна: необходимо продолжитьисполнение поручения Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по наращиванию объема лабораторных исследований, привлекать к этой работе промышленные предприятия, предприятия транспортной, строительной сфер.Здесь работу минздрава нужно выстроить очень четко: руководители должны понимать, что вспышки заболевания несут сложности в работе предприятий. Также необходимо продолжать тестирование сотрудников бюджетных учреждений.По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости внебольничной пневмонией на 10,6%. Как пояснил АрменБенян, это объективный показатель, поскольку охват обследованиями при помощи компьютерной томографии остается прежний. Об уменьшении числа госпитализаций с коронавирусной инфекцией свидетельствует загруженность коечного фонда, свободный коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией составляет сейчас более 99%.Участники штаба обсудили вопрос проведений вакцинации населения от гриппа. Как сообщил Армен Бенян, первая партия вакцины прибудет в область 20 августа, работа по координации вакцинирования будет начата в ближайшее время.Также министр здравоохранения региона доложил, что для стимулирующих выплат медикам по 415-му Постановлению Правительства РФрегион получил дополнительно 169,9 млн рублей. Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова сообщила о том, как проходит летняя оздоровительная кампания, в учреждениях оздоровления и отдыха детей идет вторая смена – на базе 41 учреждения размещены 6366 детей.Также на повестку заседания штаба были вынесены два вопроса – о возможности проведения в Самаре культурно-просветительского проекта «Самарское Знамя» 29 августа и проведения XXII Поволжской агропромышленной выставки с 18 по 20 сентября 2020 года в п. Усть-Кинельский.Предложение регионального минкульта о подготовке мероприятия «Самарское Знамя» в Струковском парке и территории Иверскогомонастыря на 18 открытых площадках (мастер-классы, интерактивы, литературные площадки) - с ограничением численности не более 50 человек одновременно на каждой, с соблюдением всех необходимых санитарных требований - было поддержано.Относительно традиционного мероприятия для сельхозпроизводителей штаб окончательного решения не принял, региональному минсельхозу рекомендовано доработать формат и программу мероприятия с учетом требований Роспотребнадзора.В заключение заседания штаб обсудил вопрос о работе обсерваторов, которые развернуты в Самаре, Тольятти, Кинель-Черкассах.«Учитывая нецелесообразность расходования бюджетных средств на содержание обсерватора в городском округе Тольятти и предложение главы города Тольятти, считаю возможным согласиться с возможностью закрыть обсерватор.Что касается обсерватора в городском округе Самара, то он осуществляет свою деятельность на коммерческой основе, по договорам скомпаниями, работающими вахтовым методом. Предлагаю главе города принять решение исходя из того, сохраняется ли потребность в таком учреждении и приносит ли оно доход.Что касается Кинель-Черакассов, то здесь предлагаю как минимум на ближайший месяц продолжить работу, но прошу внимательно изучить вопрос оптимизации расходов», - озвучил решение штаба Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.