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Обязательные требования находиться дома в Австрии сняли еще 1 мая, а границы страны были открыты в начале июня.
Одна из первых отменивших самоизоляцию стран ЕС вернула масочный режим
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Одна из первых отменивших самоизоляцию стран ЕС вернула масочный режим

21 июля 2020 23:37
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Обязательные требования находиться дома в Австрии сняли еще 1 мая, а границы страны были открыты в начале июня.
Власти Австрии решили повторно ввести обязательное ношение масок на фоне резко увеличившегося числа заразившихся COVID-19, сообщает РБК. Об этом на пресс-конференции заявил канцлер Себастьян Курц, передает Wiener Zeitung.

Курц отметил, за последние несколько недель прирост числа заболевших в сутки достигает трехзначных значений. «Мы решили снова ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях, во всех областях повседневной жизни», — сообщил он.

Канцлер уточнил, что обязательное ношение масок начнет действовать с 24 июля. Это необходимо, поскольку ношение масок способно снизить вероятность заражения, однако, по мнению Курца, ношение масок носит и символический эффект, так как не дает населению расслабиться и вернуться к беззаботному образу жизни, который может спровоцировать новую вспышку коронавируса.

«Мы должны понимать, что болезнь по-прежнему есть, что есть опасность заразиться, поэтому дистанция и гигиена рук по-прежнему важны, а защита носа и рта имеет символический эффект», — считает он.

Курц заявил о необходимости принять и другие дополнительные меры по ужесточению противоэпидемического режима. В частности, он сообщил, что Австрия ужесточает ограничения для въезжающих из балканских стран из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом на Западных Балканах.

Как сообщил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер, по состоянию на 21 июля в стране в общей сложности COVID-19 заболели более 19 тыс. человек, умерли более 700.

Чрезвычайные меры для борьбы с распространением коронавируса начали действовать в стране с 16 марта. Населению разрешили покидать жилища только в неотложных случаях, например для поездок на работу или покупки продуктов. С 17 марта была приостановлена работа ресторанов, детских и спортивных площадок. Власти также прекратили работу большинства магазинов, кроме продуктовых и аптек. Также Австрия закрыла международное авиасообщение.

6 апреля канцлер Австрии заявил о постепенном ослаблении карантинных мер. Себастьян Курц отметил, что это стало возможно потому, что Австрия эффективно и быстро отреагировала на угрозу. Она стала первым европейским государством, которое представило план постепенного снятия карантинных мер. 1 мая в стране отменили режим самоизоляции, а с 4 июня Австрия одной из первых начала открывать границы наряду с Германией, Швейцарией, Лихтенштейном, Словакией, Словений, Венгрией и Чехией.


Фото: Ronald Zak / AP / РБК






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