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Руководитель информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 Николай Ренц рассказал о ситуации в регионе с коронавирусом.



17 сентября появились данные о 14 смертельных случаях. Большинство из них - пожилые люди, страдавшие дополнительными сопутствующими заболеваниями.



- Это не означает, что за последние сутки умерло 14 человек. Это значит, что на сегодняшний день готовы патанатомические заключения, которые подтвердили причину смерти от COVID-19 у 14 жителей области, – сказал Николай Ренц.



Он отметил, что установление причины смерти - процесс, занимающий дополнительное время в связи с дополнительными исследованиями. Их рекомендовал Минздрав России.



Также Николай Ренц подчеркнул, что сейчас наблюдается рост числа тех, кто тяжело переносит заражение. Это, по мнению эксперта, означает, что жители региона, входящие в группу риска, игнорируют меры безопасности, забывают о соблюдении масочного режима, социальном дистанцировании, личной гигиене.



- 17 сентября - Всемирный день безопасности пациентов. Особо обращаю внимание на необходимость соблюдения всех рекомендаций. Также напоминаю, что в регионе продолжается вакцинация от гриппа. Обязательно сходите в поликлинику и сделайте прививку, - заключил Николай Ренц.



С начала пандемии в Самарской области зафиксировано 10 312 подтвержденных случаев заражения COVID-19. В подавляющем большинстве заболевшие перенесли коронавирус в легкой форме, почти 80 % пациентов - 7 947 - выздоровели и были выписаны, передает пресс-служба оперштаба СО.