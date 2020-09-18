Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

Как соощает оперштаб, на 18 сентября в регионе подтверждено 123 случая новой коронавирусной инфекции:
- 59 в г. Самара,
- 9 в г. Тольятти,
- 8 в г. Кинель,
- 7 в Нефтегорском районе,
- 5 в г. Похвистнево,
- 5 в г. Сызрань,
- 5 в Большечерниговском районе,
- 4 в г. Новокуйбышевск,
- 2 в Безенчукском районе,
- 2 в Борском районе,
- 2 в Волжском районе,
- 2 в Кинель-Черкасском районе,
- 2 в Красноярском районе,
- 2 в Алексеевском районе,
- 1 в г. Жигулёвск,
- 1 в г.Октябрьск,
- 1 в г. Отрадный,
- 1 в Большеглушицком районе,
- 1 в Похвистневском районе,
- 1 в Приволжском районе,
- 1 в Сергиевском районе,
- 1 в Ставропольском районе,
- 1 в Шенталинском районе.
25 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (11 - г.Самара, 4 – г.Сызрань, 3 – г.Тольятти, 2 – Нефтегорский район, по 1 – г. Октябрьск, г. Отрадный, г. Похвистнево, Волжский район, Ставропольский район); 96 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 2 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 10435 случаев коронавируса.
Скончались 163 человека, в том числе женщина 55 лет и мужчина 59 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, мужчина 39 лет, страдавший онкологическим заболеванием.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,1, по стране - 13,15.
Коэффициент летальности в области - 1,56, в стране - 1,76.
Выздоровели почти 80% пациентов - 8055, в том числе
27 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский район, Похвистнево, Кинель-Черкассы), 81 человек завершил амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Ставропольский район, Жигулевск).
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4489, нарастающим итогом 655175.
На 17.09.2020 меднаблюдение проводится в отношении 242 человек.
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