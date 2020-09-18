Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

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Как соощает оперштаб, на 18 сентября в регионе подтверждено 123 случая новой коронавирусной инфекции:



- 59 в г. Самара,

- 9 в г. Тольятти,

- 8 в г. Кинель,

- 7 в Нефтегорском районе,

- 5 в г. Похвистнево,

- 5 в г. Сызрань,

- 5 в Большечерниговском районе,

- 4 в г. Новокуйбышевск,

- 2 в Безенчукском районе,

- 2 в Борском районе,

- 2 в Волжском районе,

- 2 в Кинель-Черкасском районе,

- 2 в Красноярском районе,

- 2 в Алексеевском районе,

- 1 в г. Жигулёвск,

- 1 в г.Октябрьск,

- 1 в г. Отрадный,

- 1 в Большеглушицком районе,

- 1 в Похвистневском районе,

- 1 в Приволжском районе,

- 1 в Сергиевском районе,

- 1 в Ставропольском районе,

- 1 в Шенталинском районе.



25 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (11 - г.Самара, 4 – г.Сызрань, 3 – г.Тольятти, 2 – Нефтегорский район, по 1 – г. Октябрьск, г. Отрадный, г. Похвистнево, Волжский район, Ставропольский район); 96 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 2 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​Всего в регионе зафиксировано 10435 случаев коронавируса.



Скончались 163 человека, в том числе женщина 55 лет и мужчина 59 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, мужчина 39 лет, страдавший онкологическим заболеванием.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,1, по стране - 13,15.

Коэффициент летальности в области - 1,56, в стране - 1,76.



Выздоровели почти 80% пациентов - 8055, в том числе

27 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский район, Похвистнево, Кинель-Черкассы), 81 человек завершил амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Ставропольский район, Жигулевск).



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4489, нарастающим итогом 655175.



На 17.09.2020 меднаблюдение проводится в отношении 242 человек.