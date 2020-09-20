Названа причина смерти ведущего «Русского лото»

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Причиной смерти 71-летнего ведущего телепередачи «Русское лото» Михаила Борисова стала коронавирусная инфекция в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией, передают "Известия". Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, артист почувствовал недомогание за несколько дней до госпитализации. Борисов жаловался на одышку, однако за медицинской помощью не обращался.

Ранее свои соболезнования выразили в Театральном институте имени Бориса Щукина, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры и ставил дипломные спектакли.

Накануне Борисову стало плохо, его госпитализировали с пневмонией в Москве и после ввели в медикаментозную кому. Позднее при транспортировке в другую клинику у артиста наступила клиническая смерть. Врачи боролись за его жизнь, но актер скончался.

Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. В 1990 году был главным режиссером московского драматического театра «Глобус». В 2000 году получил звание заслуженного артиста России. Больше всего известен зрителям в качестве ведущего «Русского лото». Теперь розыгрыши «Русского лото» будут вести многолетние соведущие Борисова: Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Периодичность розыгрышей лотереи и ее правила не меняются.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов /"Известия"