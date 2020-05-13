"Настоящий врач и боец". В Петербурге скончался заразившийся коронавирусом хирург
13 мая 2020 23:45
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Коллеги уговаривали Костыгина не выходить на работу, чтобы не подвергать себя риску заразиться коронавирусом. Но врач до последнего оперировал, в том числе и больных CoViD-19.
— И хотя он довольно молодой человек — 1964 года рождения, мы уговаривали его пересидеть, так как люди с сахарным диабетом наиболее подвержены риску заражения коронавирусом. Но он отказался и выходил на работу, оперировал, в том числе и ковидных больных, — передаёт газета "Петербургский дневник" слова главного врача больницы Татьяны Суровцевой.
Она выразила соболезнования семье Котыгина и отметила, что для коллектива это невосполнимая потеря. По словам Суровцевой, Александр Костыгин был "прекрасным специалистом и очень смелым человеком, настоящим врачом и бойцом".
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