Мясников ответил на сообщения о новом карантине из-за коронавируса

Доктор Александр Мясников выразил уверенность, что нового карантина из-за коронавируса не будет, передает РИА Новости.
По его словам, подобное возможно только в форс-мажорных обстоятельствах, которых, по логике эпидемиологического процесса, быть не может.
"Это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия", — написал
он в Telegram-канале.
Распространение слухов о карантине он назвал паническими настроениями и сослался на заявления официальных лиц, которые заверяют, что подобные меры применять не планируют.
Ранее мэр Сергей Собянин отмечал, что в Москве не будут вводить никаких новых ограничений.
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