Минздрав предложил ограничить передвижение россиян между регионами

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вторая волна пандемии коронавируса показывает необходимость рассмотрения вопроса по введению ограничений на передвижение россиян между регионами и внутри них, передает РИА Новости.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", – сказал Мурашко.

Глава Минздрава также отметил, что пока нет полномерного фармацевтического влияния на эпидемиологический процесс COVID-19. В связи с этим он подчеркнул, что ограничительные меры будут необходимы до тех пор, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств.

Кроме того, Мурашко сообщил о разработке автоматических анализаторов для профилактики инфекционных заболеваний в местах массового скопления людей.

"Автоматические анализаторы в местах массового скопления людей и на государственных границах мы разработали, и такие приборы сейчас прошли государственную регистрацию, которые будут ставиться на защиту нашей с вами безопасности", – рассказал министр.