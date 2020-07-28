Лукашенко перенес коронавирус на ногах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирусную инфекцию на ногах, симптомов заболевания у него не было. Об этом он заявил во вторник, 28 июля, во время посещения войсковой части внутренних войск МВД в Минске, передают "Известия".
«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — приводит его слова агентство «БелТА»
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Лукашенко также заявил, что 97% населения в Белоруссии переносят это заболевание бессимптомно.
«Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — сказал президент.
По данным статистического бюро Worldometer
на 28 июля, в Белоруссии зарегистрировано 67,3 тыс. случаев коронавируса, 543 пациента умерли, 60,6 тыс. человек полностью выздоровели.
В апреле Лукашенко заявлял, что готов лично лечить людей с коронавирусом. Также глава государства пригрозил правительству отставкой, если в период пандемии средств индивидуальной защиты окажется недостаточно.
В марте во время игры в хоккей президент Белоруссии заявил, что лед является «самым настоящим антивирусным лекарством». Также он сообщал, что он не усиливал персональные меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров
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