Коэффициент распространения Covid-19 в России упал ниже единицы
14 мая 2020 14:01
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Коэффициент распространения коронавируса в России впервые с начала вспышки упал ниже единицы и находится на уровне в 0,97. В Москве этот показатель также снизился за сутки и сейчас составляет 0,88. Он держится в столице на уровне ниже единицы уже четвертый день подряд, сообщает ТАСС на основе данных оперативного штаба.
Из 10 регионов России с наибольшим количеством заболевших этот показатель равен или ниже единицы еще в двух субъектах помимо Москвы – в Мурманской области и в Краснодарском крае.
Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе показатель должен составлять не больше единицы.
Фото pixabay.com
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