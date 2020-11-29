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Клинические испытания вакцины от коронавируса на детях пройдут в шесть этапов

29 ноября 2020 21:54
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Первое исследование проводится на детях от 14 до 17 лет, сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Клинические исследования вакцины от коронавируса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" на детях будут проходить в шесть этапов с понижением возраста, передает ТАСС. Об этом заявил гендиректор центра Ринат Максютов в воскресенье, выступая в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

"Первое клиническое исследование [вакцины проводится на детях] возраста от 14 до 17 лет. Если оно проходит успешно, переходят на следующий возраст - с понижением. И так последовательно [пройдут] шесть клинических исследований, пока мы не дойдем до младенцев возраста до шести месяцев", - сказал он.

Добровольцы

Около 50 добровольцев в РФ старше 60 лет уже привились вакциной против коронавируса, разработанной центром "Вектор", в рамках пострегистрационных исследований, сообщил Максютов.

"Уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет, исследование продолжается", - сказал он, выступая в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.

Фото:   соцсети

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