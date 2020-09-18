Израиль первым в мире ввел повторный карантин

168

В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса, передает РИА Новости.

Ограничения вводят на три недели с возможностью продления. Они будут действовать и во время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером 18 сентября, а последний, Симхат-тора, празднуют с вечера 9 октября до следующего захода.

Первоначально планировалось запретить людям отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в результате правительство все же увеличило разрешенную дистанцию до километра.

В пределах этой дистанции можно выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом-кипур (Судный день), который в этом году отмечается 27-28 сентября.

Отдаляться от дома больше чем на километр можно только в некоторых случаях: на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет и на донорский пункт. В этот перечень входит также участие в акциях протеста.

Заниматься спортом всей семьей разрешается, если для этого не требуется поездка на транспорте. Участники соревнований могут заниматься в спортивных центрах.

Уважительной причиной для выхода из дома считается участие в религиозных церемониях и обрядах, таких как капарот (ритуальный забой кур перед Йом-кипуром), посещение женщинами микв (ритуальных ванн), а также покупка традиционных атрибутов для праздника Суккот.

При этом запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более двадцати — на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты, как и торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

Аэропорт имени Бен Гуриона продолжает работу в соответствии с правилами, введенными для прилетающих в страну и отбывающих за границу. Запрет на посещение Израиля иностранцами действует с середины марта.

Для контроля за соблюдением всеобщего карантина полиция Израиля выделила тысячу полицейских, основной упор будет сделан на разъяснительную деятельность, но для "вопиющих" случаев предусмотрены штрафы, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

Штраф за отсутствие масок составляет 500 шекелей (около 11 тысяч рублей), за превышение допустимого количества людей в одном месте - 1000 шекелей, аналогичный штраф предусмотрен за отход от дома более чем на 500 метров.

Необходимость повторного карантина разъяснил гражданам премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в специальном заявлении.

"Моя обязанность и ответственность как премьер-министра не только заботиться о вашем здоровье, но и о вашей жизни. И если есть рост в геометрической прогрессии, хочу, чтобы вы понимали, что это значит: это не просто дискомфорт, не просто много тяжелобольных, это ситуация, когда даже после добавления больничных коек - а мы их добавили, даже после добавления необходимых аппаратов ИВЛ - а мы их добавили, даже после увеличения числа врачей и медсестёр бригады не справляются со скоростью роста заболеваемости - всему есть предел. Затем быстро растет число умерших", - говорится в заявлении главы правительства, распространённом в пятницу его канцелярией.

Премьер-министр также объявил о принятой правительством программе по экономической поддержке граждан и предпринимателей, которые могут пострадать из-за вводимых ограничений.

"Среди пунктов программы: снижение на 10% заработной платы ряда высокопоставленных госслужащих, изменение критериев получения помощи для бизнес-предприятий - возмещение постоянных затрат для бизнесов, денежный оборот которых снизился как минимум на 25% (ранее этот критерий начинался с 40%), ускоренное получение денежных выплат, помощь в уплате муниципального налога", - уточнила детали программы пресс-служба министра финансов.

Израиль стал первой страной, объявившей повторный общенациональный карантин после четырехмесячного перерыва, в течение которого страна вернулась к обычной жизни. После отмены ограничений в середине мая заболеваемость сократилась до единичных случаев в сутки. В частности, 16 мая, по данным израильского минздрава, было выявлено всего два случая заражения. В июне заболеваемость вновь начала расти, и перед введением карантина 17 сентября минздрав сообщал о почти 6 тысячах выявленных заболевших за сутки. Число умерших с диагнозом "коронавирус" в Израиле с начала эпидемии составило 1169 человек.

Фото: REUTERS / Ronen Zvulun / РИА Новости