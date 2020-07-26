Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
26 июля 2020 18:29
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"Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!" — написала она в Instagram.
Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram, как у нее и ее супруга рэпера Элджея (Алексей Узенюк) проявился коронавирус.
Изначально, пояснила девушка, у ее мужа была обычная простуда, несколько дней он пил привычные при этом недомогании лекарства. Однако на четвертый или пятый день он потерял вкус. Это, по словам Ивлеевой, и насторожило их. У телеведущей появились насморк и слабость, а также часто болела голова. Родители рэпера чувствовали себя нормально, однако позже отец Узенюка также потерял вкус.
"Мы сдали тест, выяснилось, что у половины семьи есть COVID, у половины — нет", — написала Ивлеева.
По ее словам, они изолировались друг от друга и через несколько дней еще раз сдали тест, который показал коронавирусную инфекцию у всей семьи.
"В целом по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений", — написала телеведущая. Они все находятся под наблюдением врачей.
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