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В связи с болезнью Муравьевой в афишу театра внесены изменения.
Ирина Муравьева заразилась коронавирусом
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Ирина Муравьева заразилась коронавирусом

22 декабря 2020 21:13
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В связи с болезнью Муравьевой в афишу театра внесены изменения.

Народная артистка России, звезда фильмов "Самая обаятельная и привлекательная" и "Карнавал" Ирина Муравьева заразилась коронавирусом и находится дома на лечении. Об этом сообщила ТАСС во вторник Тамара Михайлова, директор Малого театра, где служит актриса.

"Она заболела [коронавирусом] на прошлой неделе. Находится не в больнице, на домашнем лечении", - сказала Михайлова. По ее словам, коронавирус у актрисы протекает не в тяжелой форме.

Директор театра добавила, что артистку, скорее всего, выпишут уже после праздников. В связи с болезнью Муравьевой в афишу театра внесены изменения - спектакль "Всегда зовите Долли!" с ее участием, показ которого был намечен на 29 декабря, заменен спектаклем "Вишневый сад".

Муравьева родилась 8 февраля 1949 года. По окончании в 1970 году драматической студии при Центральном детском театре была зачислена в труппу театра. В 1977-1991 годах работала в Театре им. Моссовета. С 1993 года служит в Государственном академическом Малом театре. На счету актрисы десятки ролей в спектаклях и фильмов. Среди кинокартин с ее участием - "Самая обаятельная и привлекательная", "Карнавал", "Москва слезам не верит", "Артистка из Грибова".

 

Фото:    Михаил Метцель/ТАСС

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