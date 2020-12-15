Иммунолог назвал основной симптом коронавируса и срок его появления

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Коронавирус отличает от других инфекций именно потеря обоняния и вкуса. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, передают "Известия".

При этом, по словам специалиста, потеря способности различать запахи и вкусы происходит не сразу, а примерно на второй неделе заболевания.

«Самые основные [симптомы] — потеря обоняния и вкуса. Это характерно прежде всего для коронавирусной инфекции. Может встречаться и у других вирусов, например, у гриппа, но для них это менее характерно», — цитирует Болибока «Лента.Ру».

Врач добавил, что утрата обоняния чаще встречается при легкой форме течения коронавируса.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе