Иммунолог назвал основной симптом коронавируса и срок его появления

Коронавирус отличает от других инфекций именно потеря обоняния и вкуса. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, передают "Известия".
При этом, по словам специалиста, потеря способности различать запахи и вкусы происходит не сразу, а примерно на второй неделе заболевания.
«Самые основные [симптомы] — потеря обоняния и вкуса. Это характерно прежде всего для коронавирусной инфекции. Может встречаться и у других вирусов, например, у гриппа, но для них это менее характерно», — цитирует Болибока «Лента.Ру».
Врач добавил, что утрата обоняния чаще встречается при легкой форме течения коронавируса.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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