Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил в пятницу, что заразился коронавирусом, передает ТАСС.
"Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"
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Артюхов отметил, что в регионе вдвое уменьшилось число случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, с 200 до 100 в среднем в день, а также значительно выросло число выздоровевших.
В пресс-службе правительства уточнили ТАСС, что глава региона проходит тестирование регулярно, не реже одного раза в неделю, последний тест дал положительный результат. "Губернатор чувствует себя хорошо и переносит заболевание в легкой форме", - добавили в пресс-службе.
Все контактировавшие с губернатором сотрудники правительства региона изолированы на 14 дней. "Все, кто был в непосредственном контакте с губернатором, обследованы, на сегодня их тесты показали отрицательные результаты. Тем не менее, контактные также изолированы на 14 дней", - сообщили в правительстве региона.
По данным оперативного штаба региона на 31 июля, за весь период в ЯНАО регистрировано 11 016 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 8 023 пациента.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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