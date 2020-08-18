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Главврач больницы имени Боткина заявил, что первая волна коронавируса ещё не пройдена

18 августа 2020 20:41
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По словам медика, рассуждать о второй волне пока рано.
Главный врач Санкт-Петербургской больницы имени Боткина Денис Гусев уверен, что первая волна коронавируса ещё не пройдена, передает Лайф. Об этом медик рассказал в интервью газете "Петербургский дневник".

— Чтобы говорить о второй волне, мы должны понимать, закончилась ли первая. На мой взгляд, пик заболевания, который был в городе в конце мая — начале июня, прошёл. Тем не менее волна сохранилась и приобрела более пологую форму. Но это не вторая волна, а всё ещё первая, — сказал Гусев.


Осенью к коронавирусу могут присоединиться такие сезонные заболевания, как ОРВИ и грипп. Врач отмечает, что пока у сотрудников больницы нет точного понимания, как инфекции будут протекать вместе. Важным в этих условиях станет разделение больных с разными недугами.

Главврач также рассказал про медиков, которые заболели в процессе работы с ковид-положительными пациентами. По его словам, в больнице большая часть сотрудников перенесла коронавирусную инфекцию в лёгкой и бессимптомной форме.

— Тяжёлых было буквально несколько случаев, которые, к счастью, также закончились выздоровлением, — поделился Гусев. 



Фото: Пётр Ковалев / ТАСС / Лайф
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