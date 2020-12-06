Главврач Филатовской больницы спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в России

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В России коронавирус может отступить к концу 2021 года. Об этом главврач московской ГКБ № 15 Валерий Вечорко заявил в интервью программе "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым телеканала "Россия-1", передает Лайф.

По прогнозам медика, ближе к лету следующего года возможно какое-то ослабление инфекции, так как уже сейчас начата вакцинация, довольно приличная часть граждан к тому моменту уже соприкоснётся с вирусом.

— Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить, — сказал Вечорко.

Фото: Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская / Лайф